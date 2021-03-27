Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle

27 Mart 2021 Cumartesi, 10:47

Sevilen oyuncu Bennu Yıldırımlar, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı. Yıldırımlar, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine dair, “Kazanılmış haklarımızı savunmanın yollarını bulmaya devam edeceğiz” diyor.

Kahve belgeselini yayımlayan Okan Bayülgen, Ayça Han ile buluştu. Bayülgen, ülkenin içindeki gerilimli gündem için “Z kuşağı bu işleri değiştirecek’ diyor.

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