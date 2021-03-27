Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan pazar günü kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Sevilen oyuncu Bennu Yıldırımlar, Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı. Yıldırımlar, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine dair, “Kazanılmış haklarımızı savunmanın yollarını bulmaya devam edeceğiz” diyor.
Kahve belgeselini yayımlayan Okan Bayülgen, Ayça Han ile buluştu. Bayülgen, ülkenin içindeki gerilimli gündem için “Z kuşağı bu işleri değiştirecek’ diyor.
Mustafa Kemal Erdemol'dan, 'Soğuk Savaş' kavramı ve Bernard Baruch
Özge Mumcu Aybars'tan, İstanbul Sözleşmesi
Ülker İnce'den, düşünmek ve eylem
Halil İbrahim Dinçdağ ve yeni kitabı ‘Türkiye’de hakem olmak ya da olamamak”
Olcay Büyüktaş'tan, pandemi ile şenlenen köyler
Salgında okul günleri
Diyet ürünlerine diyette yer var mı?
Afrikalı berberin rap isyanı
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar
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