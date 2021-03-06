Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

Masumiyet'le ekranlara dönen Deniz Çakır’la 8 Mart öncesi bir araya geldik, yeni dizisini ve kadına yönelik şiddeti konuştuk. Çakır, “Masallardan başlamak lazım, neden kahmananlar hep erkek, neden kızlar kahraman olamıyor? Bu masalları anlatmayalım artık” diyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 15:36
Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
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Elçin Poyrazlar, kadının bir gününü yazdı, Mustafa K.Erdemol, erkek şiddetini resmeden 17. yüzyılda yaşamış olan ressam Gentileschi'yi anlattı. 

Özge Mumcu Aybars'tan aşı adaletsizliği

Ataol Bemramoğlu'ndan Karanlıkta Uyananlar,

Enver Aysever’den faşizm sonrası günlere hazır olmak

Emrah Kolukısa’dan iki film: The Woman Who Ran ve Days 

Tuba Korkmaz belgeseli Töz, kitabı yazılan #MeToo hareketi, 100 yaşındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi...

Hepsi yarın Cumhuriyet Pazar’da


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