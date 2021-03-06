Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Masumiyet'le ekranlara dönen Deniz Çakır’la 8 Mart öncesi bir araya geldik, yeni dizisini ve kadına yönelik şiddeti konuştuk. Çakır, “Masallardan başlamak lazım, neden kahmananlar hep erkek, neden kızlar kahraman olamıyor? Bu masalları anlatmayalım artık” diyor.
Elçin Poyrazlar, kadının bir gününü yazdı, Mustafa K.Erdemol, erkek şiddetini resmeden 17. yüzyılda yaşamış olan ressam Gentileschi'yi anlattı.
Özge Mumcu Aybars'tan aşı adaletsizliği
Ataol Bemramoğlu'ndan Karanlıkta Uyananlar,
Enver Aysever’den faşizm sonrası günlere hazır olmak
Emrah Kolukısa’dan iki film: The Woman Who Ran ve Days
Tuba Korkmaz belgeseli Töz, kitabı yazılan #MeToo hareketi, 100 yaşındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi...
Hepsi yarın Cumhuriyet Pazar’da
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