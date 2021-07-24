Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Her yaştan insanın sevgilisi Erol Evgin, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile keyifli bir sohbete imza attı. Usta sanatçı “Neşe ve eğlence ciddi bir iştir. Zorluklar gelir geçer, bu zor dönemi de atlatacağız, yeter ki içimizdeki sevinci kaybetmeyelim, umudu yitirmeyelim” diyor.
Dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor.
Antik Roma’da geçen “Domina” dizisinin kadın oyuncuları Colette Tchantcho, Christine Bottomley, Claire Forlani, Kasia Smutniak ve Nadia Parkes Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtladı.
Ataol Behramoğlu ve Mustafa K. Erdemol’dan, Kıbrıs’a yapılacak külliye...
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul, 49. ölüm yıldönümünde edebiyatçı, öncü gazeteci ve siyasetçi Fosforlu Cevriye’nin yaratıcısı Suat Derviş’i yazdı…
Olcay Büyüktaş’tan, tarihi, tapınakları, harika doğası ve gelişmiş şehir yaşamıyla Güney Kore ...
Vecdi Seviğ’den, Lozan Antlaşması ve şeftalinin yolculuğu…
Figen Atalay’dan, çocuklar için şiddet farkındalığı projesi...
Deniz Yavaşoğulları: Yaz aylarında kedilere dikkat...
Merve Saatçi: Minik dokunuşlarla bir beden incelmek mümkün…
Haftanın sanat ajandası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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