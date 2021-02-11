Cumhuriyetçiler bölünüyor: Trump karşıtları yeni parti kurmaya hazırlanıyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 15:53

Cumhuriyetçi Parti'de aktif rollere sahip bazı siyasetçilerin eski başkan Donald Trump'ın parti üzerindeki etkisini kırmak adına merkezden ayrılarak yeni bir parti kurmayı planladıkları iddia edildi.

Ayrılık yanlısı grubun içinde eski Cumhuriyetçi senatörlerin yanı sıra Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush ve hatta Trump yönetiminden önemli isimlerin olduğu belirtildi.

MERKEZ SAĞ PARTİ

Yeni parti girişiminde yer alan yaklaşık 120 kişinin, geçen Cuma günü, Anayasa ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere "ilkeli muhafazakarlığa" dayanacak olan yeni parti çizgisini tartışmak üzere bir Zoom konferansına katıldığı belirtildi. Sputnik'te yer alan habere göre ayrılıkçı grup, Trump'ın bu ilkelerden uzaklaşarak ABD demokrasisini baltaladığına inanıyor.

Trump'ın sözcüsü Jason Miller, bölünme iddiaları üzerine verdiği demecinde, "Onlar, Joe Biden'a oy verdiklerinde Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçılar, bazı seçimlerde kendi adaylarını ve bazılarında da diğer partilerden benzer fikirlere sahip adayları desteklemeyi planlıyor.

Washington'daki siyaset kulislerinde, olası yeni partiye, 'Merkez-sağ Parti' adının verilebileceği konuşuluyor.