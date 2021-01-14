Cumhuriyet'e hafta sonu bayilerde
Hafta sonu kısıtlamalarında gazeteniz Cumhuriyet'e, Cumartesi ve Pazar günü ulaşabileceksiniz. Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet'te, 4 tam sayfa bulmaca da okurlarımızı bekliyor. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...
DOLU DOLU CUMHURİYET
Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız.
Gazeteniz Cumhuriyet'te;
- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, devam... Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...
- 4 tam sayfa bulmaca... TV-yayın akışı...
- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...
- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...
- Ödüllü Pazar Bulmacası, dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”
- Kültür ve spor sayfaları yer alacak.
HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER
Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...
Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”
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