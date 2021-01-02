Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'PTT vurgunu'na erişim engeli getirilmişti, Sayıştay raporu vurgunu tekrar kanıtladı!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 22:52

Haberde, kasasında 650 milyon TL olan PTT'nin başında damat Berat Albayrak’ın olduğu Varlık Fonu’na aktarıldıktan sonra tam 900 milyon TL zarar ettiği ayrıca PTT şubelerinde kullanılmak üzere oda parfümlerine bir yılda 5 milyon TL harcandığı belgelenmişti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, bu habere erişim engeli getirmişti.

VURGUN DOĞRULANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Grup sözcüsü Atila Sertel'in, Sayıştay'ın 2019 yılı PTT raporuna ilişkin bazı bulgu ve tespitleri açıklayarak eleştirilerde bulunmasının ardından PTT'deki zarar ve Cumhuriyet'in haberinin doğruluğu birkez daha ortaya çıktı.

Dört bin şube, bin acente ve 26 binden fazla çalışanı ülke genelinde faaliyet gösteren PTT 2019 yılında rekor zarara imza attı. 2017 yılında 641 milyon 900 bin lira, 2018 yılında 215 milyon 700 bin lira kar eden şirket, 2019 yılında ise 1,2 milyar lira zarar etti. 2019 yılındaki bu zararla birlikte PTT'nin 2,75 milyar liralık özkaynaklarının yüzde 43,5'i kaybedildi.