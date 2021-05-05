Damla Sönmez'den Hürriyet'e tepki: Okuyup başlığı öyle koysanız keşke
Oyuncu Damla Sönmez, Hürriyet'in yaptığı habere Twitter hesabından tepki göstererek, "Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke..." paylaşımında bulundu.
Oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu.
Dergiye röportaj da veren Sönmez, “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu yöneltildi.
Sönmez, soruya şöyle yanıt verdi:
“Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim.”
"OKUYUP BAŞLIĞI ÖYLE KOYSANIZ KEŞKE..."
Sönmez'in röportajının ilgili kısmını haber yapan Hürriyet ise, söz konusu habere, "Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil" başlığını attı.
Sönmez ise Hürriyet'in attığı başlığa tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Hürriyet'in yaptığı haberi paylaşan Sönmez, "Selam. Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler" diye yazdı.
Selam. Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler. @KelebekMag https://t.co/Jpw11eocRk— Damla Sönmez (@DamlaSonmez) May 4, 2021
Video Haberler
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- MHP'den Ebru Baki'ye ağır sözler
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler