Daniel Craig'in son James Bond filminin fragmanı yayınlandı: No Time To Die

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:52

Geçtiğimiz nisan ayında vizyona girmesi planlanan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok), koronavirüs nedeniyle sinemaların kapanmasının ardından vizyon tarihini ertelemek zorunda kalmıştı.

Tüm dünyanın normalleşme sürecine geçiş yapmasıyla birlikte sinemaların yeniden açılmasından sonra ise No Time To Die’ın vizyon tarihi 20 Kasım olarak güncellendi.

Aksiyon dolu fragmandan yola çıkarak Bond hayranlarının filme dair beklentilerinin boşa çıkmayacağı ve Craig'in Ajan 007’ye veda edeceği yapımda en iyi performanslarından birini göstereceği bekleniyor.

İşte Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandıracağı No Time To Die filminin fragmanı...