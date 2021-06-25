Datçalılar Knidos Aslanı'nı geri istiyor

25 Haziran 2021 Cuma, 12:43

Datçalılar 1858 yılında kaçırılan ve İngiltere’de British Museum’da sergilenen Knidos Aslanı Heykeli’nin geriye iadesi için uzun yıllardır büyük bir mücadele veriyor.

Heykel 6 ton ağırlığında, 1.8 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda.

Heykelin M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.

1858 yılında padişahın izni, British Museum’un desteği ve İngiliz Arkeolog Charles Newton’un çalışmaları ile ortaya çıkarılmış bu heykel.

Datça’da bulunan bu heykel maalesef çalındı.

100 kişinin 3 günde sahile indirdiği ve özel olarak inşa edilen bir sal ile yaklaşık bir ayda İngiliz gemisine yüklenen heykel Londra’ya kaçırıldı.

Ne üzücü değil mi?

Tam 170 yıl önce Knidos kazılarında başta Knidos Aslanı ve Demeter Heykeli olmak üzere kültür varlıklarımız elimizden alındı.

Aradan çok uzun yıllar geçti.

2008 yılında Datçalılar, Knidos Aslanı ve Knidos Demeter’i olarak bilinen iki heykelin iadesi için İngiliz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Lakin mücadelede bir gelişme yaşanmadı.

Bu zamana kadar hiçbir sonuç elde edilemedi.

İngiltere’ye kaçırılan kültür varlıklarımızı, özellikle Knidos Aslanı ve Demeter Heykeli gibi diğer tarihi materyallerin olması gereken yerde yani Datça’da olması gerekir.

İnsanlığın kültürel ve sanatsal sürecini dünden geleceğe taşıyan bu kültür eserlerinin Datça’ya getirilmesi, kendi coğrafyasında sergilenmesi hepimizin tek arzusudur.

Bu konuda Datça Belediyesi’nin sürdürdüğü mücadele takdire şayandır.

Yalnız yeterli değildir.

Devletin bu konuya el atması ve konunun takipçisi olması şarttır.

Yoksa devleti yönetenler de bu tarihi eserlerin ait olduğu topraklardan götürülmesine göz yuman, göz yummakla kalmayıp, adeta teşvik eden dönemin muktedir yöneticileri gibi mi yol izleyecekler acaba?

Knidos Antik Kenti’ni yağmalayan İngiliz Sir Charles Thomas Newton kadar ülkesinin kültürel değerlerinin yağmalanmasına göz yumman dönemin padişahı da bir o kadar suçludur.

Bundan kısa bir süre önce Datça’nın en güzel yerlerinden biri olan Kargı Koyu’nda kamuya ait 128 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla otel ve otopark yapılması için Özelleştirme İdaresi’ne devredilmesini yazmıştım.

Ülkemizin nadide yeri Datça kıyılarının otel ve otopark yapılarak beton yığınına çevrilmesinden çok Knidos Aslanı’nın bir an önce ait olduğu yere yani Datça’ya geri getirilmesi her açıdan çok daha önemli ve kıymetlidir.

Bu arada değinmeden edemeyeceğim.

Ama aklıma takılan soru şu:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Knidos Aslanı’nın Datça’ya geri getirilmesine yönelik çalışma başlatmış mıdır? Eğer bir çalışma varsa ne aşamadadır?

İnanın çok merak etmekteyim.

Diyeceğim şudur ki: Devleti yönetenlerin ranta değil de kültüre sahip çıkmaları geleceğimiz için çok daha değerlidir.

Knidos Aslanı, Demeter Heykeli bizimdir.

Onların evi yurdu Datça’dır.

Datça’nın ve insanlığın kültürel ve sanatsal sürecini dünden geleceğe taşıyan bu kültür eserlerinin en kısa sürede yurduna, topraklarına dönmesi tek arzumuzdur.