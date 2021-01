David Mamet ile Chicago savaşı!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 00:36

Amerikalı senarist, yazar ve film yönetmeni David Mamet, The Verdict (Karar) ve Wag the Dog (Başkanın Adamları) ile iki kez Oscar'a aday oldu; Glengarry Glen Ross adlı oyunu ile Pulitzer ve Tony ödülü kazandı. House of Games (Oyun Evi), The Postman Always Rings Twice (Postacı Kapıyı İki Kere Çalar) ve The Untouchables (Dokunulmazlar) filmlerinin ustaca yazılmış hikâyeleriyle hâlâ aklımızda.

David Mamet’in 20 yıllık aranın ardından yazdığı romanı Chicago, Begüm Kovulmaz’ın çevirisiyle Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Chicago doğumlu yazar, daha önce de gezindiği kentte okurlarını yeniden yolculuğa çıkarıyor.

ABD'nin ünlü içki yasağının yaşandığı yıllar, 1920’lerin sonları... İtalyan ve İrlandalı mafya grupları kenti ele geçirmiş durumdadır. Al Capone, kentin yönetimini ve gazetecileri silahlı gücüyle ve parasıyla elinde tutar.

Suçun hüküm sürdüğü kentte, Chicago Tribune gazetesinin en iyi muhabirlerinden biri olarak tanıtılan, Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmış Mike Hodge ise mesleğini yapmaya çalışmaktadır.

Romanın kahramanı ve anlatıcısı Mike Hodge, sevgilisi Annie Walsh gözleri önünde öldürülene kadar olağan yaşantısını sakince sürdürüyordu.

Bu olaydan sonra dibe vuran ve uzun süre suçluluk duygusunu alkolle bastırmaya çalışan Mike bir süre sonra içinde uyanan intikam duygusuyla bu suikastın sorumlularını bulmak için kollarını sıvıyor ve bir dedektif gibi çalışmaya başlıyor.

Derken araştırmaları sırasında karşısına çıkan başka bir olayın, ünlü bir kulüp sahibinin öldürülüşünün ve metresinin kayboluşunun sırrının peşine düşüyor. Olağan bir iz sürme işi kentin bütün mafya organizasyonunu alt-üst etmeye başlıyor.

BÜYÜK SAVAŞ...

Mike bulmacanın parçalarını bir araya getirmeye başladıkça hikâyenin gerilimi ve hızı - özellikle de kitabın ikinci yarısında - artıyor. Mamet, dönemin siyasi atmosferini anlatırken yaşanan büyük savaşın insanları evlerine döndükten sonra bile nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor.

David Mamet, suç ve adalet sorununu işlemeyi seviyor. Bunu da kendine özgü diliyle, zekice yazılmış kısa ve özlü, kapalı anlatım tarzıyla yapmayı beceriyor.

Sıradan, bireysel hikâyeleri bir anda büyük bir insanlık sorunu haline getirmek konusunda usta olan yazarın, karakterleri yer yer gerçekliğin dışına çıksa da yarattığı evrende her şey oldukça gerçek. Diyaloglar ve karakterlerin kullandığı sokak ağzı oldukça yalın ve güçlü.

Chicago, bir aşk hikâyesiyle birlikte gazeteciliğin ne olduğunu ve savaşın yarattığı travmaları karakterlerin ruh haline ve romanın atmosferine işlemiş, edebi bir suç romanı.

Chicago / David Mamet / Çeviren: Begüm Kovulmaz / Karakarga / 337 s.