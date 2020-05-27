Davutoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Sessiz kalamaz

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti yöneticileriyle birlikte 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi Şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun anıt mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Davutoğlu, “Kim Türkiye’de demokrasiye, milli egemenliğe karşı harekete geçerse bilsinler ki millet olarak karşısında dimdik duracağız. 27 Mayıs benzeri bir olayın 12 Eylül benzeri 12 Mart benzeri 28 Şubat benzeri 15 Temmuz benzeri bir olayın Türkiye’de yaşamasına asla izin verilmeyecek. Ancak bunun yolu demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor özgürlüklerden geçiyor. Her gün darbe söylentileri üzerinden darbecilerin gündemde tutulması doğru değil” dedi.

BİZİMLE BİR OLANLAR SESSİZ KALMAMALILAR

Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle yargılanan general Mehmet Dişli’yi kendisinin emekli etmek istediği, ancak Yüksek Askeri Şura’da son anda farklı karar çıktığı yönündeki sözlerinin hatırlatılarak, “MİT raporunda başka isimler de var mıydı” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Sayın Bahçeli, Gelecek Partisi’nin adının dahi FETÖ tarafından tespit edildiği gibi ağır, çirkin bir ithamda bulundu. FETÖ’yle PKK ile mücadelede bütün varlığını ortaya koymuş bir Başbakana böyle bir itham yapılmaz. Daha acı olan bütün mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz devlet yetkilileri sayın Bahçeli’nin bu ithamına karşı da sessiz kaldılar. Bizimle birlikte devlet görevi yapmış olan bu mücadele omuz omuza yürüdüğümüz insanların, bu mücadele içinde o zaman yer almamış bir siyasetçinin ithamı karşında sessiz kalması da beni derinden yaralamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı böyle itham karşında sessiz kalamaz, kalmamalı.”

Davutoğlu, Akın Öztürk’le ilgili MİT raporu olup olmadığı sorusu üzerine de, “O kişinin görev değişiminde MİT, tarafından devlet kurumlarından gelen raporların etkisi olmuştur” dedi.



