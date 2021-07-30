Davutoğlu'ndan çağrı: Kampanya başlatalım

30 Temmuz 2021 Cuma, 12:22

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin birçok yerinde ormanların küle dönmesinin ardından bütün siyasi partilerin liderlerini seslenerek çağrı yaptı.

Twitter’dan paylaşım yapan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Gelin ülkemiz için bir ve beraber olalım. Yangında zarar gören tüm illerimiz için fidan kampanyası başlatalım.”