Davutoğlu'ndan çağrı: Kampanya başlatalım
Türkiye’nin birçok noktasında yangınla mücadele sürerken, dikkat çeken bir çağrı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, tüm liderlere seslenerek “Fidan kampanyası başlatalım” dedi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin birçok yerinde ormanların küle dönmesinin ardından bütün siyasi partilerin liderlerini seslenerek çağrı yaptı.
Twitter’dan paylaşım yapan Davutoğlu, şunları kaydetti:
“Gelin ülkemiz için bir ve beraber olalım. Yangında zarar gören tüm illerimiz için fidan kampanyası başlatalım.”
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