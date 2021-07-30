Davutoğlu'ndan çağrı: Kampanya başlatalım

Türkiye’nin birçok noktasında yangınla mücadele sürerken, dikkat çeken bir çağrı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, tüm liderlere seslenerek “Fidan kampanyası başlatalım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 12:22
Davutoğlu'ndan çağrı: Kampanya başlatalım
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin birçok yerinde ormanların küle dönmesinin ardından bütün siyasi partilerin liderlerini seslenerek çağrı yaptı.

Twitter’dan paylaşım yapan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Gelin ülkemiz için bir ve beraber olalım. Yangında zarar gören tüm illerimiz için fidan kampanyası başlatalım.”


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