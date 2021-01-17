Davutoğlu'ndan 'saldırı' yorumu: Erdoğan tasfiye edilecek, Gelecek Partisi bu yüzden engellenmek isteniyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya ilişkin "Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve otoriter rejim kurulacak. Gelecek Partisi bunun için engellenmeye çalışıyor" açıklaması yaptı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Karar TV'de konuşan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti'de hala kaldığına inandığım kitleleri uyarıyorum. Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve bundan sonra muhafazakarların bundan sonra başı dik biçimde dolaşamayacakları biçimde otoriter rejim kurulacak. Gelecek Partisi bunun için engellenmeye çalışılıyor" dedi.
"Sayın Erdoğan bundan sonraki seçimi kazanmış olsa bile etrafı öyle bir kuşatılmış olacak ki bundan sonra Türkiye'de demokrasiden bahsetmek mümkün olmayacak" diye konuşan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ı dostu ve arkadaşı olarak uyarıyorum. Böyle bir bağ kalmadı aramızda ama... Bir dikta rejimi kurulacak, o zaman Erdoğan'ın yanında olacağız. Çevresindeki hiç kimse yanında olmayacak" ifadelerini kullandı.
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