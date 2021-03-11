Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı.
Usta oyuncu Demet Akbağ dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu "Çok ağladım" dedi.
TV100'e konuşan Demet Akbağ, Öztekin'in koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ötelediğini belirterek, "Kalp zaten problemliydi. Bir de Covid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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