24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi seçilen Deniz Demir, partisinin kendisi gibi genç isimlere siyaset sahnesinde yer açtığını belirterek, “Türkiye’nin yaşadığı bu buhrandan çıkışın tek yolu gençlerin sisteme daha fazla entegre olmasıyla sağlanabilir. Bu kötü gidişatı durdurabiliriz, asla ümitsiz olmasınlar, partimizin kapısı sonuna kadar kendilerine açık” dedi.

Deniz Demir, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı:

- PM üyesi seçildiniz. Bu noktada Partinizle ilgili hedefleriniz neler?

Ülkemiz oldukça ağır bir dönemden geçiyor. Gerek iç politikada gerekse de dış politikada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ekonominin halini ise söylemeye gerek yok. Her geçen gün alım gücü düşen vatandaş, ağır bir işsizlik kıskacı altında. Böylesine zorlu bir süreçten çıkmanın yolu, daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlükten geçer.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelince ekonomi uçacak dediler”, ekonomi çakıldı. Türkiye böylesine kötü yönetilmeyi hak eden bir ülke değil. Genç bir siyasetçi olarak daha fazla konuşan, tweet attığı için tutuklanmayan her bireyin kendisini özgür ve güçlü hissettiği bir Türkiye yaratma çabasındayız. Bunun için yeniden parlamenter sisteme dönüş ve daha güçlü bir TBMM’nin oluşması için çaba gösteriyoruz. Türkiye güçlü ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir ülkedir, hukukun egemen olduğu bir ülkeyi mutlaka yaratacağız.

‘ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ’

- PM’de sizin gibi genç yüzler görüyoruz. Gençler hangi konularda katkı sunacak?

Partimizin gençlik kollarında yetişmiş gençlerin PM üyesi, genel başkan yardımcısı, milletvekili ve belediye başkanı gibi pozisyonlara gelmesi CHP’ye bakış açısını da değiştirdi. CHP’ye gelip siyaset yapmak isteyen gençler, ülke siyasetine etki edebileceğini, önemli görevler üstleneceğini düşünüyor. Çünkü CHP’de bunun örneklerinin olduğunu görüyor.

Partimiz her kesimden gençlere açık, biz imam hatipli genç kardeşlerimizle de oturup sohbet ediyoruz, sanayide ekmeğini zor şartlar altında kazanan genç emekçi kardeşlerimizle de konuşuyoruz. Her türlü eleştiriye açığız, gençler gelsin ülkenin geleceğinde etkin rol üstlensin istiyoruz. Bu ülke hepimizin, alınan her karar ortak geleceğimiz için oldukça önemli, sadece bunun bilincinde olalım yeterli.

- Gençlere siyasete dahil olmaları için bir çağrınız olur mu?

Türkiye’nin yaşadığı bu buhrandan çıkışın tek yolu gençlerin sisteme daha fazla entegre olmasıyla sağlanabilir. Bu sebeple gençler mutlaka siyasete katılmalı, fikirlerini ortaya koymalı. Türkiye’nin yanlış yönetilmesi, işsizlik başta olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirdi. Üniversiteyi bitiren veya üniversite öğrencisi her genç yurtdışına gitmenin yolunu arar oldu, büyük beyin göçü verdik, ne yazık ki vermeye de devam ediyoruz.

Bu bizim kaderimiz olmamalı, bu girdaptan çıkışın tek yolu ise gençlerin daha fazla söz sahibi olmasından geçiyor. Bu kötü gidişatı durdurabiliriz, asla ümitsiz olmasınlar, partimizin kapısı sonuna kadar kendilerine açık.

- Şimdilik erken seçim konuşulmasa da ihtimal her zaman var. Siz seçimsiz dönemde siyaset faaliyetleri olarak neler yapacaksınız?

Genel başkanımızın bizlere talimatı şudur: “Yarın seçim olacak gibi çalışın.” Karşımızda, aldığı oy oranından memnun olmayıp, tekrar seçim yapan bir iktidar var. Ben partimizin daha az oy aldığı seçim bölgeleri üzerinde çalışıp nedenlerini araştırıp raporluyorum.

Bazen parti olarak kendimizi seçmene anlatmadığımız veya anlatmakta eksik kaldığımız noktalar oluyor. Bu yolla aradaki iletişim eksikliğini de gidermiş oluyoruz. Bunun dışında gençler ve genç işsizlik üzerine çalışmalar yürütüyorum.