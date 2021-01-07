Demirtaş ve birçok kişi için hazırlanan iddianamedeki hatalar tepki çekti: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden olma..."
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hazırlanan iddianamede yer alan, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden olma..." gibi hatalar tepki çekti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kobane olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamedeki hatalar tepki çekti.
Hazırlanan iddianamede şahıslara yönelik tanım maddelerinde, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden olma, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olma, Şehit Kamil Belediyesi'nden olma" gibi ifadeler yer aldı.
"Demirtaş’ı cezaevinde tutacağız diye alelacele kopyala yapıştır iddianame yazınca böyle komik duruma düşüyorlar" diyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, hatalara tepki göstererek iddianamenin söz konusu bölümünü paylaştı.
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