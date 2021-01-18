Demirtaş'ın avukatı, Kobani iddianamesine dikkat çekti: "Erdoğan'ın yargılanmasının yolu mu açılıyor?"

18 Ocak 2021 Pazartesi, 13:35

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 3 bin 530 sayfalık Kobani iddianamesiyle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunuldu.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddianamede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gizli sanık’ yapıldığını ileri sürdü.

Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 bin 530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi 'gizli tanık' değil, 'gizli sanık' galiba. Ankara Başsavcılığı, yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarını da ‘gizli sanık’ yapmış. Çözüm sürecinde bizzat Devlet’in talimatı ile gerçekleştirilen Kandil’e gidişlerin suç sayılması, Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik ‘gizli sanık’ yapar. AKP’liler farkında mı? Gelecekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?"