Demirtaş'ın avukatı, Kobani iddianamesine dikkat çekti: "Erdoğan'ın yargılanmasının yolu mu açılıyor?"
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, 3 bin 500 sayfalık 'Kobani' iddianamesinde yapılan suçlamalara dikkat çekerek "Gelecekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?" diye sordu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 3 bin 530 sayfalık Kobani iddianamesiyle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunuldu.
Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddianamede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gizli sanık’ yapıldığını ileri sürdü.
Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"3 bin 530 sayfalık yeni iddianamenin asıl sürprizi 'gizli tanık' değil, 'gizli sanık' galiba. Ankara Başsavcılığı, yeni Kobani iddianamesinde çözüm sürecini suç sayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarını da ‘gizli sanık’ yapmış. Çözüm sürecinde bizzat Devlet’in talimatı ile gerçekleştirilen Kandil’e gidişlerin suç sayılması, Erdoğan ve arkadaşlarını da şimdilik ‘gizli sanık’ yapar. AKP’liler farkında mı? Gelecekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm sürecinden dolayı yargılanmasının altyapısı mı hazırlanıyor?"
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı