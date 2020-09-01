Deneyimli siyasetçi Cindoruk, Yunanistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekilliğinin yanı sıra bir dönem de vekâleten Cumhurbaşkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin “Atina’nın kışkırtma ve tahrikleri ile tırmanma eğilimi gösteren bu krizin fırsata çevrilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Milli Merkez Yönetimi adına bir açıklama paylaşan Hüsamettin Cindoruk, Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik uyguladığı politikalarda değişiklik yapması gerektiğini savundu. Açıklamada Cindoruk, “Milli Merkez olarak, Yunanistan ile yaşanmakta olan krizde devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tam desteğimizi ifade ederken, Atina’nın kışkırtma ve tahrikleri ile tırmanma eğilimi gösteren bu krizin fırsata çevrilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Yunanistan Doğu Akdeniz’de kıyıdaş olmamasına rağmen Türkiye ile böyle bir kriz çıkarıp, Meis Adası’na asker gönderecek derecede tırmandırdığına göre bizim de Yunanistan politikalarımızda bazı değişiklikler yapmamız faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cindoruk, Doğu Akdeniz’deki yaşananlara ilişkin, “Türkiye, Lozan Antlaşması’nda silahsız statüde kalmaları kaydıyla egemenliği Yunanistan’a verilmiş olan adalardaki silahlanmaya derhal son verilmediği takdirde bu adaların Yunan egemenliğinde kalmasını tanımayacağını, dolayısıyla kendisine verilmesi gerektiğini ortaya koyan bir yeni politikaya yönelmelidir. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a verilmemiş olan ve dolayısıyla Türkiye’ye ait olması gereken bütün adalar konusunda Atina’nın müzakereden kaçınması halinde kendisinin bu adalara el koyacağını açıklamalıdır.

Atina, Ege’deki bütün sorunları Türkiye ile doğrudan müzakere etmemekte ısrar edecekse, Türkiye’nin hak ve menfaatlarını korumak amacıyla harekete geçeceği ilan edilmelidir. Kıbrıs meselesinde ise Türkiye ile KKTC hemen ortak açıklama yaparak federasyon amaçlı görüşmelere son verildiği ve bundan sonraki çözüm parametresinin sadece iki bağımsız/egemen devlet olduğu ilan edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde değiştirilmelidir.

Bölgede inşa edilmesi muhtemel doğalgaz boru hatlarının mutlaka Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden geçirilmesine özen gösterilmelidir” dedi.

‘ESAD’I DEVİRME POLİTİKASI DEĞİŞMELİ’

Hüsamettin Cindoruk atılması gereken adımları da açıklayarak Mısır ve İsrail’le ilişkilerin yeniden düzenlenmesini ve “Esad”ı devirme politikasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Cindoruk, “Ayrıca bu yanlış politikada ısrar ordumuzun başarılı askeri operasyonlarının siyasi sonuca dönüştürülmesine engel olmakta ve bir PKK/PYD devleti kurulmasının önünü açmaktadır” diye yazdı.