Deniz yatağı ile Yunan Adasına geçmeye çalıştılar

Deniz yatağı ile Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
27 Temmuz 2021 Salı, 19:37
Deniz yatağı ile Yunan Adasına geçmeye çalıştılar
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Bodrum’un Akyarlar Mahallesi açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, belirtilen bölgeye gitti.

YAKALANDILAR

Gece karanlığında deniz yatağı ile Yunan adasına ulaşmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınıp limana getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.


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