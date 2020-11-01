Depremde gökdelen inşaatından düşen genç işçi hayatını kaybetti
İzmir'de meydana gelen depremde, bir gökdelen inşaatında çalışan işçi Melih Dağbaşı, 18. kattan düşerek hayatını kaybetti.
İzmir Bayraklı'da, Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan gökdelen inşaatı, yaşanan depremle birlikte genç bir işçiye mezar oldu.
"Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası" olarak lanse edilen gökdelenin 18. katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı, depremin ardından yaşanan sarsıntı sonrası yere düşerek hayatını kaybetti.
Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre Melih Dağbaşı, sepette bulunduğu sırada, deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiğini düşündü. Genç işçi, emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım
Video Haberler
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım