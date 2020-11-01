Depremde gökdelen inşaatından düşen genç işçi hayatını kaybetti

01 Kasım 2020 Pazar, 17:45

İzmir Bayraklı'da, Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan gökdelen inşaatı, yaşanan depremle birlikte genç bir işçiye mezar oldu.

"Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası" olarak lanse edilen gökdelenin 18. katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı, depremin ardından yaşanan sarsıntı sonrası yere düşerek hayatını kaybetti.

Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre Melih Dağbaşı, sepette bulunduğu sırada, deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiğini düşündü. Genç işçi, emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.