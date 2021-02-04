Deutsche Bank 2014'ten bu yana ilk kez kâra geçti

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yatırım bankacılığı birimindeki güçlü kazanımların desteğiyle 2020'de 113 milyon Avro (135.69 milyon dolar) net kâr açıklayarak, 2014'ten bu yana ilk kez yıllık bazda kâra geçti.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 10:13
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Deutsche Bank 2019'da 5.7 milyar Avro zarar açıklamıştı. Analistler Deutsche Bank'ın 2020'de yaklaşık 300 milyon euro zarar açıklamasını bekliyorlardı.

Kâra geçiş, yıllarca zarar açıklayan ve kara para aklama ve mortgage krizindeki rolü nedeniyle yüksek cezalar alan Deutsche Bank'ı kâra geçirmesi için 2018'de göreve gelen CEO Christian Stitch için bir zafer niteliğinde.

Kaynak: Reuters


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