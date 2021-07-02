Deutsche Bank zamların ardından Türkiye'de enflasyon beklentisini yükseltti
Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank, elektrik ve doğal gaz zammının ardından Türkiye'deki yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti.
Deutsche Bank, Türkiye yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15'ten yüzde 16'ya çıkardı. Revizyona gerekçe olarak elektrik ve doğal gaz zamları gösterildi. Elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğal gaz fiyatlarına ise yüzde 12 zam gerçekleştirilmişti.
Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda, elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 15’ten yüzde 16’ya revize ettiklerini duyurdu.
Bloomberght'deki habere göre; doğal gazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirten kurum, bu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını söyledi.
Haziran ayı enflasyon verisiyle beraber Haziran başında yapılan zamların etkisinin daha iyi anlaşılabileceğini vurgulayan Deutsche Bank, Haziran ayında enflasyonun hızlı bir şekilde artarak yüzde 18’in üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.
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