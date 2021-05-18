DEVA Partili Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır"
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yeneroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar karşısında İçişleri Bakanı Soylu'nun, görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu son günlerde Sedat Peker'in kamuoyunun gündeminde olduğunu hatırlatarak, Peker'in yakın bir geçmişe kadar iktidar ortakları lehine mitingler düzenlediğini söyledi.
Kirli bir yapının iç hesaplaşması sebebiyle korkunç iddiaların gündeme getirildiğini ifade eden Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır. Anayasa üzerine yemin etmiş, hukukun üstünlüğüne sadık kalacağına yemin etmiş bir İçişleri Bakanı, ülkenin iç huzurunu sağlamakla görevli bir anlayışla bu görevi üstlenmek zorundadır" dedi.
İddiaların göz ardı edilemeyeceğini, göz ardı edenlerin de suç ortağı olarak tarihte yerini alacağını belirten Yeneroğlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da bu konuda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
İKTİDAR AŞILAMADA SINIFTA KALDI
Aşılamaya da değinen Yeneroğlu, iktidarın bu konuda da sınıfta kaldığını söyledi. Sadece insanların evlere kapatılması ve iş yerlerinin kapalı tutulmasıyla salgının sonlanmayacağını dile getirdi.
Yeneroğlu, iktidarın hatalarından dolayı vatandaşa yeterli maddi desteğin de sağlanamadığını belirtti.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı