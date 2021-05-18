DEVA Partili Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır"

18 Mayıs 2021 Salı, 16:41

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu son günlerde Sedat Peker'in kamuoyunun gündeminde olduğunu hatırlatarak, Peker'in yakın bir geçmişe kadar iktidar ortakları lehine mitingler düzenlediğini söyledi.

Kirli bir yapının iç hesaplaşması sebebiyle korkunç iddiaların gündeme getirildiğini ifade eden Yeneroğlu: "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır. Anayasa üzerine yemin etmiş, hukukun üstünlüğüne sadık kalacağına yemin etmiş bir İçişleri Bakanı, ülkenin iç huzurunu sağlamakla görevli bir anlayışla bu görevi üstlenmek zorundadır" dedi.

İddiaların göz ardı edilemeyeceğini, göz ardı edenlerin de suç ortağı olarak tarihte yerini alacağını belirten Yeneroğlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da bu konuda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İKTİDAR AŞILAMADA SINIFTA KALDI

Aşılamaya da değinen Yeneroğlu, iktidarın bu konuda da sınıfta kaldığını söyledi. Sadece insanların evlere kapatılması ve iş yerlerinin kapalı tutulmasıyla salgının sonlanmayacağını dile getirdi.

Yeneroğlu, iktidarın hatalarından dolayı vatandaşa yeterli maddi desteğin de sağlanamadığını belirtti.