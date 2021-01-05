DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim açıklaması

05 Ocak 2021 Salı, 23:06

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Ali Babacan erken seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2023 Haziran'a kadar bu sistemin dayanmasını zor görüyorum. Seçimi erken yapmak Cumhurbaşkanı tarafından tercih edilebilir. Şimdi yeni bir şeyler deniyorlar, tekrar reform demeye başladılar, ekip değişikliği yaptılar. Bunun sonuçlarını bir bekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum.

Ama ne olursa olsun, sonuç olmayacak. Şu andaki yönetim farklı alanlarda U dönüşü yapabilir, pragmatist davranabilir. Hukuk reformu olmaz. Yargının bağımsızlığına inanan bir zihniyet yok. Bizim anladığımız anlamda hukuk reformu yapmazlar. Özgürlük, adalet sorunumuz var. Ona inanan bir zihniyet yok şu anda.

"GENÇLER BENİMLE FISILDAYARAK KONUŞUYOR"

Deva Partisi'nin iktidar olduğu zaman ülke çok hızlı toparlar. Çünkü biz 'artık özgürsünüz, konuşun, biz size karışmayacağız. Hiçbir gazetecimiz eleştirel yazı yazdı diye artık işten arttırılmayacak' diyeceğiz. 'Türkiye konuşsun' dediğiniz an Türkiye rahatlayacak. Akademisyenler bir imza attığı için, inat uğruna bir üniversitenin, Şehir Üniversitesi'nin kapandığı bir ülke olduk. İşte Boğaziçi'ni gördük. 41 ile gittim ben. Hepsinde çarşı pazar dolaştım. İşsiz gencimiz çok. Gelip, fısıldayarak, sağa sola bakarak problemlerini bana anlatıyorlar. Niye fısıldadığını soruyorum 'Yarın KPSS'ye gireceğim, sınavda geçerim ama mülakatta elenirim' diyor.

"AYM'DE YÜZDE 91 HAK İHLALİ KARARI VERİLDİ"

Yargının bağımsızlığı açıklama meselesidir. Dönüp hakim ve savcılara diyeceksiniz ki, 'artık bizden size telefon, pusula gitmeyecek, yasalara bakın ona göre kararınızı alın' denilecek. Bağımsızlık böyle sağlanır. Anayasa Mahkemesi'ne giden hak ihlalleri var biliyorsunuz. AYM'nin bu güne kadar esastan incelediği dosyaların tam yüzde 91'de hak ihlali var. O kararları alanları çağırıp bir konuşmak lazım. Ama bunu yargının içinde kuracağınız mekanizmalarla oluşturmanız lazım, siyasi müdahalelerle değil. Bir mahkemenin aldığı karar sürekli üst taraftan bozuluyorsa o mahkemeye 'siz ne yapıyorsunuz' denilir, kalite kontrolü yapılır. Türkiye artık bugün hukuk devleti sorgulanan bir ülke haline geldi. Basın özgürlüğünde listenin diplerinde Türkiye. Bunu düzeltmeden adaleti sağlamak mümkün değil.Eğitimde, girişimde fırsat eşitliği çok önemli. Adaletin bir de o boyutu var. Bunun için de adımlar atılması lazım. İnanın bunların çoğu kolay. İyi ve düzgün ekiple çok çabuk toparlar. Gerçekten demokrat duruşu olan, özgürlüğe, güçler ayrılığına inanan bir ekip işidir bu.

"UMUDUMUZ OLSAYDI PARTİYİ KURMAZDIK"

Burada devlet gücünü kullananların süre ve hukukla sınırlanması lazım, başka türlü çözüm mümkün değil. Süresi sınırlı emanetin süresi uzayınca, o üç dönem kuralı bypas edilince iş değişiyor. Oturduğum koltuk benim, galiba devlet benim diye hissiyat yoğunlaşıyor. Ondan sonra ne güçler ayrılığı, ne yargı bağımsızlığı kalıyor. Normalde halk hareketi olarak başlayan bir siyasi hareketin halkla karşı karşıya gelmemesi lazım. Bazı kesimleri ötelemesi, kutuplaştırmaması lazım. Süre açılınca hatalar başlıyor. En ufak bir umudumuz olsa DEVA Partisi'ni kurmazdık.

"PANDEMİYE ZAYIF BİR BÜNYEYLE GİRDİK"

Merkez Bankası döviz rezervi eksiye düştü. Yıllardır biriktirilen yedek akçe, devletin kara gün parasıdır. 2019'da bir günde yedek akçeyi bir günde sıfırladılar. Türkiye pandemiye çok zayıf bir ekonomik bünye ile girdi.

Onun için hayat pahalılığı ve işsizlik var. 2 yılda şu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin memlekete verdiği zararı görüyorsunuz. Güçler ayrımı olduğu zaman parlamento ve yargı yürütmeyi denetliyor. Eskiden soru önergesi sistemi vardı. Biz bakan iken cevap verirdik. Şu anda bir anlamı yok. Eskiden bütçe Meclis'ten geçmezse hükümet düşerdi. Şimdi bütçeyi Meclis'ten geçirme zorunluluğu yok. Eskiden parlamentonun baskısı hissediliyordu. Eskiden Sayıştay'ın bir denetimi vardı, şimdi yok. Şimdi daha küçük işlerde rapor düzenliyorlar. Halbuki Sayıştay Meclis adına bağımsız çalışan bir kurumdu.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİ KONUŞTUK"

Şu andaki Cumhurbaşkanı yetkileriyle meleği oturtun, yoldan çıkar. Bizim Deva Partisi'ne sayın Akşener, sayın Karamollaoğlu geldi. Hepsine parlamenter sistem meselesini açtım. Nasıl bir parlamenter sistem? Temel ilkelerinin net haline gelmesi lazım. Mutlaka bir geçiş sürecinin tanımlanması lazım. Parlamenter sistem istediğini söyleyen siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının geçiş süreci ile ilgili açık taahhütlere girmeleri gerekiyor. Nasıl başlayacak, hangi kademelerden geçecek, hangi süreden oluşacak? Bunun tanımlanması lazım. 'Ben parlamenter sistemi istiyorum ve Cumhurbaşkanı adayıyım' diye ortaya çıkan kişiler bunu anlatması gerekecek. Görüşmelerimizde hepsine bunun mutlaka gerekli olduğunu anlattım. Bunun parametrelerini, şartlarını konuşmamız lazım.

"BÜYÜK BİR KARARSIZ KİTLE VAR"

Biz hiç araştırma yaptırmıyoruz. Önümüzde 38 il kongremiz var. Önce ev ödemizi yapacağız, dersimizi çalışacağız. Vatandaşlarımızın ilgisi Van'da neyse Edirne'de de aynı. Bizim web sitesine başvuran insanlara anket formu gönderdik. 18 bin kişi doldurdu, çok yüksek bir sayı bu. Orada şunu gördük bizimle çalışmak isteyenler AK Parti, CHP, HDP'ye oy vermiş insanlar Bu da birleştirici bir niteliği oluşturmak açısından sevindirci bir şey. Büyük bir kararsız kitle var. Daha kararını vermemişler. Tekrar eski partilerine dönme ihtimali de zayıf. Genel trend mevcut yapılardan soğuma şeklinde. Düzgün anket yapanlar bunu tespit ediyor.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI

Öncelikle çok sıra dışı bir şey. Devlet adabında böyle bir şey yok. Ortadan kayboldu, hesap veren de yok. Bu ülkenin hazinesinin borcu ikiye katlanmış, yedek akçe sıfırlanmış. Bir bakan ortadan kayboldu sanki sorumluluk buharlaştı gibi. Bakın devir teslime gelmedi. Devlet adabıdır bu. Bir müsteşar, genel müdür değişir eski ile yeni karşı karşıya gelir. Şerefinizle aldığınız görevi şerefinizle teslim edersiniz. İlk defa 'görevden affı' lafı kullanıldı. Bunu kimse anlatmayacak mı? Borç niye katlandı. Şu anda Avrupa'nın en yüksek faizini neden bizim Merkez Bankası yapıyor. Yatırım olmayıncaı işsizlik çözülmeyecek bu ülkede.