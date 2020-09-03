Devlet, öğrenim kredisini ödeyemeyen 300 bin öğrenciyi icraya verdi

03 Eylül 2020 Perşembe, 07:46

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredisinin 825 liraya çıkarılmasını ve öğrencilerin, işe başladıktan bir yıl sonra ödenmek koşuluyla, öğrenim kredisinin sadece yarısını geri ödemesini istedi. Kılıç bu konuda TBMM'ye bir yasa teklifi verdi ve “2020 yılı itibarıyla kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bu gençlerin 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. 300 bin kişi, geçimlerini sağlayacak bir işe bile başlamadan öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girdi” dedi.

"BORÇLARI SİLİN"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kılıç, borcu olan öğrencilerin borçlarının da silinmesini istedi. Kılıç, pandemi ile birlikte zirveye ulaşan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların, üniversiteyi bitiren öğrencilerin birçoğunun işsiz kalmasına ve geleceğe umutsuz bakmasına neden olduğunu söyledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun süre iş bulamayan öğrencilerin, öğrenim kredisi borçlarını ödemekte zorluk çektiğini de belirten Kılıç şöyle dedi: “Öğrenim kredisi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla aylık 550 TL olarak ödenmektedir. Üniversite bitiminde TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle geri ödeme talep edilmektedir.” Sevda Erdan Kılıç, teklifin kabul edilmesi halinde, öğrenim kredisinin öğrencilere yarı oranında artırılarak ödeneceğini vurgulayarak, “Yani ortadaki tabloya göre mevcut durumda öğrencilerimize 825 TL ödeme yapılacaktır. Bu rakam da öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca, ekonomik kaygıdan ziyade eğitimlerine ağırlık vermelerine ve daha başarılı olmalarına imkan sağlayacaktır” dedi.