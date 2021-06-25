Devlet zihinsel engelli iki çocuğu bulunan ailenin maaşını kesince aile geçinemez hale geldi

İstanbul Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Kalaycı ailesi yardım bekliyor. İki engelli çocuğun yaşadığı o eve giden Cumhuriyet TV ekibi yaşanan dramı kayıt altına aldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 10:23
Abone Ol google-news

36 ve 26 yaşında olan iki zihinsel engelli çocuk yıllardır yardım eli bekliyor. Yaşadıkları zorluklara bir bir değinen ailenin babası Şükrü Kalaycı, devletin verdiği engelli aylıklarının kesildiğini ifade etti.

Yeni gelişmelerden haberdar olmak için Cumhuriyet Tv kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhuriyet Tv’yi sosyal medya hesaplarından takip edin:

Twitter; https://twitter.com/TvCumhuriyet

Facebook; https://www.facebook.com/tvcumhuriyet

Instagram; https://www.instagram.com/cumhuriyettv

Cumhuriyet haber verir. https://www.cumhuriyet.com.tr


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler