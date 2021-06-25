Devlet zihinsel engelli iki çocuğu bulunan ailenin maaşını kesince aile geçinemez hale geldi
İstanbul Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Kalaycı ailesi yardım bekliyor. İki engelli çocuğun yaşadığı o eve giden Cumhuriyet TV ekibi yaşanan dramı kayıt altına aldı.
36 ve 26 yaşında olan iki zihinsel engelli çocuk yıllardır yardım eli bekliyor. Yaşadıkları zorluklara bir bir değinen ailenin babası Şükrü Kalaycı, devletin verdiği engelli aylıklarının kesildiğini ifade etti.
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