Devlet zihinsel engelli iki çocuğu bulunan ailenin maaşını kesince aile geçinemez hale geldi

25 Haziran 2021 Cuma, 10:23

36 ve 26 yaşında olan iki zihinsel engelli çocuk yıllardır yardım eli bekliyor. Yaşadıkları zorluklara bir bir değinen ailenin babası Şükrü Kalaycı, devletin verdiği engelli aylıklarının kesildiğini ifade etti.

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