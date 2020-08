Didim'de Mavişehir Halk Marinası törenle açıldı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:51

Mavişehir Mahallesi’nde düzenlenen açılışa, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirilen açılış öncesinde, alanı dezenfekte edildi, girişlerde vatandaşların ateşini ölçtü.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, açılış konuşmasında “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 2014 yılında yola çıktık o günden bu yana söz verdiğimiz her şeyi tek tek yapma niyetimizden hiçbir şey kaybetmedik.” dedi. Atabay, “Siyasi anlamda bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizi 6. yılımızda Aydın’ın her ilçesinde görüyoruz, her ilçemizde ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizin imzasını görebilirsiniz, kültürel yapılar olur altyapılar olur güncel hayata dokunacak her türlü yatırımı görebilirsiniz. Bugün burada özellikle belirtmek istiyorum, bununla da ilgili birçok dedikodu yapıldı, bu tesis öncelikle amatör denizciliği geliştirebilmek, vatandaşlarımızı denize sevk edebilmek, ucuz bir şekilde barınma ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarını giderebilmek için yapıldı. Burası her ne kadar Mavişehir Halk Marinası olarak isimlendirilmiş olsa dahi, Marina ismi Türkiye’de çok lüks teknelerin barındığı ve belirli bir gelir grubuna ait insanların kullandığı yer olarak aklımızda yer ettiği için, 3 tarafı denizlerle çevrili ülke olmamıza rağmen denizcilikte çok ileri gidemedik karasal bir toplumuz halkımızı denizciliğe aşina edebilmek için bu ve bu tip hizmetlerimiz devam edecektir. Buradan herkes son derece ucuz bir şekilde faydalanacak, balığa çıkmak isteyen vatandaşlarımız teknesini getirip buraya çekebilecektir, burada barınıp her türlü hizmeti alabilecektir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte ilçemizde bu eksikliği gidermek için atılan adımların birincisi ve en önemlisi olan bu işletmeden dolayı ben İlçemiz adına sizler adına ve belediyem adına Sayın Özlem Çerçioğlu’na en içten dileklerimle şükranlarımı iletiyor, teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Atabay; "En önemli konu niyettir biz Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile beraber el ele kol kola iyi niyetle halkımıza her zaman doğruları söyleyerek ve taahhüt ettiğimiz işleri yaparak bu günlere geldik, aldığımız oy oranları ile de halkımızın sevgi ve güvenine layık olduğumuzu görüyorum, katılımınız için herkese teşekkür ediyorum, Büyükşehir ile el ele kol kola tüm hizmetlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açılış kurdelesi kesilirken, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Evrim Karakoz ile davetliler Mavişehir Halk Marinasını birlikte gezdi.