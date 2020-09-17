Dikkat! Köprüden geçseniz de geçmeseniz de...

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:39

Dolara endeksli ve geçiş garantili tarifesiyle Hazine’yi kara delik gibi yutan Osmangazi Köprüsündeki sorunlar bitmek bilmiyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 750 milyon garanti ödemesi yapılan Osmangazi Köprüsü sadece dolar üzerinden alınan ve geçmeyen araçların parasının da hazine aracılığıyla halka fatura edildiği yüksek maliyeti nedeniyle değil, aynı zamanda yurttaşlara gönderdiği icra takipleriyle de gündemde.

Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan şunları söyledi:

“Osmangazi Köprüsü diğer yap işlet yatırımları gibi devlete büyük yük getirdi. Bu senenin başında dolar 6 lira seviyesindeydi, şimdi 7.5 lira. Geçse de geçmese her yurttaş köprüye dolar kuruna endeksli bir şekilde para ödüyor. Bu sorunları defalarca dile getirdik. Ancak tek mesele bu değil. Köprü geçişleriyle ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Geçen araçlar cezalı gibi gösteriliyor. Cezalara fahiş faiz uygulanıyor. Hem yüklenici firma hem de köprüleri denetlemekle yükümlü Ulaştırma Bakanlığı yurttaş şikayetleri karşısında duyarsız.”

5 AYDA 5 KATINA ÇIKTI

Kamuoyuna en son yansıyan yurttaş şikayeti Osmangazi Köprüsü’nün nasıl bir mantıkla işletildiğini gözler önüne seriyor. Balıkesirli bir yurttaşın Nisan 2020 yılında köprüden 2 defa kaçak geçtiğini ileri sürüyor işletmeci firma. Bu iki geçişin bedeli 251. 95 Lira. 5 ayın sonunda yurttaşa gönderilen icra takibinde yazan rakam ise 1259.75 Lira. Bu rakama icra ve dosya masrafları dahil değil.

Mağduriyete dikkat çeken Tarhan şunları söyledi:

“Her şeyden önce bugünkü teknolojik imkanlarla yurttaşın köprüden kaçak geçme şansı var mı? HGS ve OGS gibi sistemler kullanılıyor. Köprü gişelerine kameralar da takılmış. Yurttaş kaçak geçmediğini iddia ediyorsa, ama işletmeci firma aynı kanaatte değilse sorunu çözmek çok kolay. Ama görüldüğü üzere bu yola gidilmek, en azından kamera kayıtları kontrol edilmek yerine icra takibi gönderilmiş. Daha fecisi faiz oranı. 250 liralık geçiş üzeri 5 ayın sonunda 1250 lirayı geçmiş. Devlet tefeci mi? Devlet bu denli yüksek bir faiz oranını nasıl uygular ya da uygulanmasına nasıl göz yumar? Bu faizi alma gücünü kimden alıyorlar? Anlamak mümkün değil. Osmangazi Köprüsü yurttaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor.”