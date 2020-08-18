Diş hekimini Sena Koçak’ı darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi
Eyüpsultan’da diş hekimi Sena Koçak’ı trafikte darp eden ve aracının üzerinde zıplayan şüphelinin dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaşma sağlanması halinde tutuklu bulunan şüpheli Emre Etyemez serbest kalacak.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Eyüpsultan’da 13 Ağustos’ta Emre Etyemez, diş hekimi Sena Koçak’ı darp edip, arabasının üzerinde zıplamıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayın ardından şüpheli Etyemez gözaltına alınmış, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarının uzlaştırmaya bağlı suçlar kapsamında bulunması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi. Tarafların uzlaşması halinde şüpheli Etyemez serbest kalacak ve dosya kapanacak. Uzlaşma sağlanamaz ise şüpheli hakkında dava açılacak.
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