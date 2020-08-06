Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan’da yaralı Türk sayısı 8’e çıktı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:31

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta önceki gün meydana gelen patlama sonrasında, Libya’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Dün 6 Türk vatandaşının yaralandığını açıklayan Çavuşoğlu bugün yaralı sayısının 8 olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu, “8 vatandaşımız yaralandı, 7'si ayakta tedavi oldu. Bir tanesi maalesef bir mekanda patlamayı duyunca dışarı çıkmaya çalışırken kafasına cisimler çarpmış. Bundan dolayı da beyin sarsıntısı geçiriyor. Birinci ameliyatını oldu, belki ikinci ameliyatını olabilir. Mardin'den giden bir ailenin evladı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz. Büyükelçiliğimiz yanında. Lübnan'a bir heyet gönderdik. Sahada tıbbi yardımda bulunacak ekibi gönderdik. Bundan sonraki süreçte bu şehrin yeniden imarı var” dedi.