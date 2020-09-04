Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, "Tansiyonu düşürme girişimleri var, 'Evet' dedik" açıklamasında bulundu.
"FRANSA KIŞKIRTIYOR"
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili ön koşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan ülke Fransa." ifadesini kullandı.
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