Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Bekir Gezer atandı
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü' ne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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