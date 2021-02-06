Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Bekir Gezer atandı

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü' ne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 22:03
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Bekir Gezer atandı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


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