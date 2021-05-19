Dışişleri’nden ABD’ye 'antisemitizm' tepkisi: ‘Bütünüyle reddediyoruz’

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:30

Dışişleri, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanına yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz' denildi.

“Tüm inançlara saygı duyan ve farklı din ve inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip bulunan toplumumuzda Antisemitizm hiçbir zaman melce bulmamıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz toprakları, yüzyıllardır önce engizisyondan, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Holokost'tan kaçan çok sayıda Yahudi'ye vatan olmuştur. Cesur Türk diplomatları Holokost sırasında yüzlerce Yahudi'nin kurtarılmasına yardımcı olmuştur. Yahudi kökenli vatandaşlarımız bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaktadır.”

“İSTİSMAR EDİLMEMELİ”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Antisemitizmi ilk defa insan hakları ihlali olarak tanımlayan BM İnsan Hakları Konseyi kararının ana sunucuları arasında yer almaktadır. Antisemitizm kavramı, mevcut İsrail Yönetimi’nin Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarının yanı sıra, işgal altındaki topraklarda sistematik şekilde yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik politikaları eleştiriden muaf tutmak ve bu alanda İsrail Yönetimi’ne dokunulmazlık sağlamak amacıyla istismar edilmemelidir” ifadeleri yer aldı.

“SOYKIRIM” NİTELENDİRMESİNE DE YANIT VERİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Biden’ın “soykırım” ifadesini kullanmasına da tepki gösterilen açıklamada, “Tarihi açıdan tartışmalı bir nitelik taşıyan, hakkında hiçbir somut bilgi, belge ve kanıt bulunmayan 1915 olaylarını siyasi ve popülist sebeplerle "soykırım" olarak nitelendiren ABD Yönetimi'nin, tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail saldırılarına arka çıkması, ciddi bir çelişki teşkil etmekte olup, Cumhurbaşkanımız bu çelişkiye de dikkat çekmiştir” denildi.