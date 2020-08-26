DİSK'ten Sağlık Bakanlığı'na "veri" tepkisi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:26

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Sendikasi Genel Başkanı Seyit Aslan, Aydın'ın Söke ilçesindeki bir un fabrikasından çalışan 36 işçide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Bir fabrikada çalışan işçilerin yüzde 15'nin koronavirüse yakalandığını ifade eden Aslan, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aslan yaptığı açıklamada, ‘’Aydın Söke Un Fabrikasında toplam 236 işçi çalışıyor. Covid19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 36. Sağlık Bakanlığı her akşam veri açıklıyor. Bir fabrikada yüzde 15 vaka varsa, bakanlığın açıkladığı veriler gerçekleri yansıtmıyor’’ diyerek açıklanan verilerin güvenilir olmadığına işaret etti.