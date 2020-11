Disney 'Death on the Nile' ve 'Free Guy' filmlerini vizyon takviminden çıkardı

06 Kasım 2020 Cuma, 17:47

"Free Guy"

"Deadpool" filmiyle kariyerinde çıkış yakalayan Amerikalı oyuncu Ryan Reynolds’un "Killing Eve", "Doctor Foster" gibi yapımlarda yer alan Jodie Comer ile birlikte başrolünde yer aldığı "Free Guy" filminin vizyon tarihi ertelendi.

Yönetmen Kenneth Branagh’ın Agatha Christie romanından uyarladığı ve başrollerini Armie Hammer ile Gal Gadot ile başrollerini paylaştığı "Death on the Nile" filmi de aynı kaderi paylaştı. Filmloverss'ın haberine göre Disney, bu yıl izleyiciyle buluşması beklenen "Death on the Nile" ve "Free Guy" filmlerini vizyon takviminden çıkardı.

Koronavirüs salgının gidişatına göre yaz aylarından itibaren sinemaların tekrar eskiye dönmesi öngörülüyordu. Yılın ilk yarısında vizyona girmesi beklenen filmlerin yaz ve sonbaharda izleyici ile buluşması planlanıyordu. Ancak sinemaların umut bağladığı ve büyük bir açılış yapmasını beklediği "Tenet" filminin beklentilerin altında kalması, görülmek istenmeyen gerçeği gün yüzüne çıkardı.

"Death on the Nile"

Disney‘in aralarında bulunduğu stüdyolar, vizyon tarihi daha önceden açıklanan birçok filmle ilgili değişikliklere gitti. Pek çok film ertelenirken bazıları ise yayın platformlarında yayınlandı. Niki Caro imzalı "Mulan", Pixar animasyonu "Soul" gibi yapımlar ilk gösterimlerini Disney+ platformundan yaptı. Bununla birlikte Disney’in yılın sonlarına planladığı iki büyük film de yeni tarihler belirlenmeden vizyon takviminden çıkarıldı.

Disney’in "Free Guy" ve "Death on the Nile"ı vizyon takviminden çıkarmasının ardından aralık ayında kalan tek büyük yapım "Wonder Woman 1984" oldu, ancak son günlerde gelen haberler yeni Wonder Woman filminin ertelenebileceğini gösteriyor.