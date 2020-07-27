Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sözlerine yurttaşlardan tepki: "Hakaretleri aynen iade ediyorum"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açıldığı cuma namazında söylediği sözlere yurttaşlardan büyük tepki geldi. Erbaş’ın "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle isim vermeden Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı bir şekilde hakaret etmişti. Sokağın nabzını tutan Cumhuriyet Tv, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözlerini yurttaşlara sordu. Vatandaşlardan Erbaş’a yönelik tepkiler geldi.
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:14
Abone Ol