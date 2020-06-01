Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı: 40'ı aşkın kişinin testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesi'nde bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, filyasyon ekipleri yaptığı çalışmada hastanın temas ettiği kişileri belirleyip test yaptı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'ı aşkın kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, söz konusu mahallede karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan mahalle jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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