Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:18

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, gece saat 00.40'ta Diyarbakır İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıda, doğum sancıları başlayan kadın için ambulans talep edildi.

İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi 269. sokakta hasta yakınlarını bekleyen ambulansa yaklaşan bir kişi sağlık ekibine sözlü saldırıda bulundu. Saldırgan, daha sonra, ambulansın camlarını kapatarak hasta yakınlarını beklemeye devam eden sağlık ekibine yönelik saldırısını aracın camlarını yumruklayarak sürdürdü. Saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmadı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma ile olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, doğum sancıları başlayan hastanın, farklı bir ekip tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye naklinin sağlandığı öğrenildi.



