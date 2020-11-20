Gözaltına alınan 24 avukatın 22'si serbest bırakıldı, 2 kişinin gözaltı süreci devam ediyor

Diyarbakır Barosu, gözaltına alınan 24 avukatın 22'sinin serbest bırakıldığını, 2'sinin ise gözaltında tutulmaya devam edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 22:12
Gözaltına alınan 24 avukatın 22'si serbest bırakıldı, 2 kişinin gözaltı süreci devam ediyor
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Cuma sabahı Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerde birçok kişi gözaltına alınmıştı. Aynı iddia ile  24 avukatın gözaltına alındığını bildiren Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı. 24 avukatın 22'sinin serbest bırakıldığını belirten Aydın, 2 avukatın gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

Diyarbakır Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gözaltında tutulan 24 meslektaşımızdan 22'si ifadeleri alındıktan sonra saat 21:30'da serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 2 meslektaşımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Destek ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.


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