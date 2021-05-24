Diyarbakır’da operasyon: HDP'li yöneticiler de aralarında 29 kişi gözaltına alındı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:30

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nin şehir yapılanmasına yönelik operasyonda HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

ll Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi şüpheli olarak yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan şüpheli sayısının 34 olduğu, diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



