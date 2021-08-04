Diyarbakır'da vakalar artınca 6 mahalle kapatıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 90 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kırsal 6 mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:17
Diyarbakır'da vakalar artınca 6 mahalle kapatıldı
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Bismil'de son günlerde yaşanan vaka artışlarının ardından ekipler filyasyon çalışması yaptı. Yapılan araştırmada, testi pozitif çıkan hastalardan 90’ının 6 kırsal mahallede oturdukları belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Aralık, Ambar, Eliaçık, Güngeçti, Sinanköyü ve Serçeler mahalleleri 2 Ağustos itibari ile 14 gün süreyle karantina alındı.

Mahallelerin kapatılan giriş ve çıkışlarında güvenlik güçlerinin bekleyişi sürerken, yurttaşların ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek ekiplerince karşılandığı bildirildi.



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