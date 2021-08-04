Diyarbakır'da vakalar artınca 6 mahalle kapatıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 90 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kırsal 6 mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Bismil'de son günlerde yaşanan vaka artışlarının ardından ekipler filyasyon çalışması yaptı. Yapılan araştırmada, testi pozitif çıkan hastalardan 90’ının 6 kırsal mahallede oturdukları belirlendi.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Aralık, Ambar, Eliaçık, Güngeçti, Sinanköyü ve Serçeler mahalleleri 2 Ağustos itibari ile 14 gün süreyle karantina alındı.
Mahallelerin kapatılan giriş ve çıkışlarında güvenlik güçlerinin bekleyişi sürerken, yurttaşların ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek ekiplerince karşılandığı bildirildi.
Video Haberler
- Termik santrale yaklaşan yangın böyle görüntülendi
- Kardeşlerin şakalaşması kavgaya neden oldu
- CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik!
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
- Taksiciler saldırmıştı! Sürücü eğitmeni o anlar anlattı
- Prof. Dr. Yavuz'dan korkutan sözler! Uyarılarda bulundu
- CHP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Ankara'da korkutan yangın
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
- Ege'de yangınlar büyüyor! Çok önemli yardım çağrısı
- Milas’ta yangın korkutan seviyede
- Şef Mehmet: Bir şeyi imkansız kılan önyargılarınızdır
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia