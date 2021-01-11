'Diyetler öldü' diyen beslenme uzmanından kilo verme önerileri

11 Ocak 2021 Pazartesi, 16:25

Çevrimiçi ortamda birçok kilo verme hikayesi ya da diyet programı dolaşıyor. Sosyal medyada veya başka mecralarda kişiler bu konuda istediği şekilde yazıp çizebilirken birçok meraklı da bunları takip ediyor. Ancak Avustralya'nın başkenti Kanberra'dan bir beslenme uzmanı bu konuda uyarılarda bulundu.

Kate Freeman, kısa vadeli kazançlar sağlayan ancak kafa karışıklığı, vücut memnuniyetsizliği gibi olumsuz taraflara sahip fazla sayıda kısıtlayıcı diyet duyduğunu söyledi. "Diyetlerin öldüğüne" inanan beslenme uzmanı, sağlıklı beslenmeye işaret etti. Bu sayede kişilerin daha fazla enerjiye sahip olabileceğini ve daha güçlü hissedebileceğini belirtti.

Diyetlerin hızlı sonuçlarına rağmen stres ve kaygı yaratabileceğini, uzun vadede sağlıklı bir yaşam sunmadığını belirten Freeman, seçenek ve esneklik sağlayabilen sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirmenin önemli olduğunu ekledi.

İşte Freeman'ın Nz Herald'da yer alan kilo verme önerileri:

Gerçek dışı beklentilere girmeyin

Gerçek yağ yakımı uzun sürede gerçekleşiyor. Bu yüzden yüksek beklentilere sahip kişilerin tatmin olmasa da pes etmemesi gerekiyor. Çünkü henüz gözle görülmese de sağlıklı beslenme işe yarıyor.

Freeman, sosyal medyadaki bazı hesapların gerçek hayattaki beklentileri saptırdığını belirtirken haftada ortalama yaklaşık yarım kilo vermenin iyi bir hedef olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:

Kilo vermenin doğrusal olmadığını, haftalar ve aylar boyunca inişli çıkışlı gerçekleştiğini hatırlayın.

Kural koymayın

Abur cubur, çikolata veya et gibi yiyecekleri tıbbi veya etik sebebiniz bulunmadığı sürece kesip atmanıza gerek yok. Kendinize daha sonra isyan edeceğiniz kurallar koymayın. Psikoloji, kuralların uzun vadeli değişim yaratmanın kötü bir yolu olduğunu söylüyor.

Yemeği kesmeyin

Kilo vermek için yiyecekleri kesmeye gerek yok. Kilo verme, enerji açığının meydana gelmesini gerektiriyor ve sağlıklı olmak, tutarlı diyet kalitesine ihtiyaç duyuyor. Yani vücudunuzun ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğunu, buna göre ne yediğinizi ve yediklerinizin vücudunuza hangi miktarda vitamin, mineral ve diğer sağlığı iyileştirici bileşenler sunduğunu bilmeniz gerekiyor.

Arınma yapmayın

Arınmanın uzun vadeli kilo vermeyi sağladığına dair bilimsel kanıt yok. Kısa vadeli sıvı kaybı: Evet. Uzun vadeli yağ kaybı: Hayır.

Pahalı takviyeler almayın

Hiçbir bilimsel arkaplanı bulunmayan takviyeler genellikle pahalı. Sürekli kötü beslendiğiniz bir diyet de kilo vermeyi sağlamaz.

Yemek konusunda çok katı olmayın

Kilo vermek enerji açığı gerektiriyor. Ancak eğer çok az miktarda enerji alırsanız, bir sonraki öğünde aç, yorgun ve çok yemeye yatkın oluyorsunuz. Bu yüzden sadık kalabileceğiniz mütevazı enerji açığı yaratın.

Böylece vücudunuz hem çalışmak için yeterli enerjiye sahip olabilir hem de yavaş ve kalıcı şekilde kilo verebilirsiniz.

Her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışmayın

Psikoloji, bir kişinin kendi iradesiyle başlattığı değişimin zor olduğunu ve hayatınızın parçası haline gelmeden önce eleştirel düşünme, deneme-yanılma ve bakım aşaması gerektirdiğini söylüyor.

Hayal kurmayın

Hayal kurmak uzun vadeli davranış değişikliğine ters tepki veriyor. Bu yüzden hayali bir kenara bırakın. Kendinize gerçekten bağlı kalabileceğiniz gerçekçi ve sürdürülebilir hedefler belirleyin. Bu sayede sadece kısa değil uzun vadede kilo verebilirsiniz.

Kaynak: Independent Türkçe