DMO, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 5 milyon adet aşı enjektörü için ihale açtı
Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 5 milyon adet 1 ml'lik aşı enjektörü alımı için ihale açtı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihaleye 19 Şubat'a kadar teklif verilebilecek.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki