DMO, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 5 milyon adet aşı enjektörü için ihale açtı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 5 milyon adet 1 ml'lik aşı enjektörü alımı için ihale açtı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 08:56
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihaleye 19 Şubat'a kadar teklif verilebilecek.

Kaynak: Reuters



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