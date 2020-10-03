DOĞADER: Turizm ve rant uğruna Baraklı göleti kurutuldu
Uludağ'ın eteklerindeki Baraklı ve Kocayayla'da inceleme yapan DOĞADER ekibi Baraklı göletinin kuruduğunu gördü. DOĞADER Genel Sekreteri Sedat Güler, turizm ve rant uğruna Uludağ'ın katledilmesine tepki gösterdi.
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ihbar sonucu Uludağ'ın eteklerinde bulunan Baraklı ve Kocayayla'da 2 Ekim'de inceleme yaptı. Baraklı göletinin kurutulmuş olduğunu gören DOĞADER Genel Sekreteri Sedat Güler, turizm adı altında rant uğruna Uludağ'ın katledilmesine tepki gösterdi.
"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI HİÇE SAYILDI"
DOĞADER Genel Sekreteri Sedat Güler, "2017 yılında Baraklı göletinin 5 kilometre üzerinde 10 bin ağacın katletildiği Kocayayla'da gölet inşaatına, DOĞADER ve Bursa Barosu olarak dava açtık. Projeyi planlayanlar mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayarak, plan değişikliği yaparak, açılan davayı geçersiz duruma düşürdüler. Biz daha yeni plana itiraz edemeden ağaç katliamını ve gölet inşaatını hızlı bir şekilde tamamladılar. Kocayayla'da yapılan göleti besleyen su kaynağı olmadığı için 4 kilometre kare alan içindeki bütün su kaynakları, turizm amaçlı kullanılması planlanan Kocayayla göletinin dolumu için yönlendirildi. Bu da yıllardır hiç kurumayan ve tarım amaçlı kullanılan Baraklı göletinin kurutulmasına neden oldu. Bursa'yı yönetenlerin rant projeleri, Uludağ'ın su kaynaklarını, doğasını ve Bursa'nın yaşam hakkını yok ediyor" diyerek doğa talanına tepki gösterdi.
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