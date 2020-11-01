Doktorlardan "Ceplerini doldurmak için vaka sayılarını şişiriyorlar" diyen Trump'a cevap

01 Kasım 2020 Pazar, 10:12

Independent Türkçe'nin Business Insider'dan aktardığına göre Michigan şehrinde cuma günkü miting sırasında Trump, vakaların yükselmesinin sebebinin testlerin sayısının artması olduğu görüşünü yineledi.

Trump, sonra doktorları hedef göstererek şunları söyledi:

"Doktorlarımız biri koronavirüsten öldüğünde daha fazla para kazanıyor. Biliyorsunuz değil mi?"

Amerikan Tıp Derneği'yse (AMA) sarf ettiği sözler nedeniyle ABD başkanına sert tepki gösterdi.

AMA'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Doktorların halk sağlığı krizinin ortasında vaka sayılarını fazla gösterdiğini ya da ceplerini doldurduğunu öne sürmek kötü niyetli, çirkin ve tamamıyla asılsızdır."

AMA başkanı Susan Bailey de şunları kaydetti:

"Bize saldırıp doktorlara asılsız suçlamalar yöneltmek yerine, liderlerimiz bilime uymalı ve maske takma, el yıkama ve sosyal mesafe gibi işe yaradığını bildiğimiz kamu sağlığı adımlarına uyulmasını sağlamalıdır."

Ayrıca açıklamada salgında ön cephede çalışan doktorların "kutsal yeminleri ve görevlerinin gereklilikleri" doğrultusunda hayatlarını riske attığı belirtildi.