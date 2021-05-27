Dolar kritik seviyeyi aştı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 20:25

Kapanışı 8.43 seviyesinden gerçekleştiren ve güne 8,4620 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, akşam saatlerinde gerçekleşen yaklaşık yüzde 1'lik artışla 8.54 seviyesin yükseldi.

Döviz piyasasında işlemler bir süreden beri 8,50 seviyesinin hemen altında dar bant içinde gerçekleşiyordu. Hacimlerde ve katılımcı sayısında azalma vardı.

Euro/TL kuru da yüzde bir artışla 10.4324 seviyesini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.