Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Dolar/TL dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5212 TL yükseldi. Gün içinde ise 7,55'e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,54'ün üzerinde seyrediyor.
Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar, 7.5212 liradan satılıyor. 8,8340 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi.
Gün içinde ise dolar 7,55'e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,54'ün üzerinde seyrediyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu.
Video Haberler
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi
- 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' açıklaması
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!