Dolar tarihi zirveyi yeniledi

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5212 TL yükseldi. Gün içinde ise 7,55'e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,54'ün üzerinde seyrediyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 09:26
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar,  7.5212 liradan satılıyor. 8,8340 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi.

Gün içinde ise dolar 7,55'e kadar çıkarak tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL 7,54'ün üzerinde seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu.



Video Haberler