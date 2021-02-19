Dolar ve Avro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9940 liradan, Avro 8,4620 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 09:02
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 6,9920 liradan alınan dolar, 6,9940 liradan satılıyor. 8,4600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,4620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9660 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,4240 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler