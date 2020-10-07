Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7920 liradan, Avro 9,1500 liradan güne başladı.

AA
07 Ekim 2020 Çarşamba, 09:06
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Serbest piyasada 7,7900 liradan alınan dolar, 7,7920 liradan satılıyor. 9,1480 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7770 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1630 lira olmuştu.


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