Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, Avro 9,5240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8240 liradan alınan dolar, 7,8260 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu.
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